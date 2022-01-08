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4963 مغادراً و3459 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

08 كانون ثاني / يناير 2022 09:52

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غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2 وحتى 7 يناير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4963 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3459.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4911 مواطناً و25 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3412 مواطناً، و22 أجنبياً، و25 من فلسطينيي الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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