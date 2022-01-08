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التعليم "تُنظم ورشة حول صناعة المحتوى الإعلامي على شبكات التواصل

08 كانون ثاني / يناير 2022 10:10

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غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي ورشة تدريبية متخصصة حول صناعة وإدارة المحتوى الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وهدف اللقاء إلى تدريب جميع موظفي العلاقات العامة والإعلام في المديريات والوزارة على كيفية الاستثمار الأمثل للمنصات الاجتماعية.
وشارك في الورشة مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام أ. مدحت الزطمة، ومحاضر الورشة أ. سائد حسونة الخبير في السوشيال ميديا والإعلام الاجتماعي.
ورحب النجار بالمدرّب أ. سائد حسونة، وجميع المتدربين، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي في سياق رؤية وحدة العلاقات العامة استمرار تطوير العمل الإعلامي والاستثمار الأمثل للمنصات الاجتماعية لصالح القضايا التربوية والتعليمية.
كما أوضح الزطمة أن الإعلام الاجتماعي بكافة منصاته هو علم واسع ومتجدد ومن هنا كانت رؤيتنا لعقد هذا اللقاء التدريبي والذي سيعقبه لقاءات أخرى بهدف إحداث المزيد من التطوير والاحترافية في عمل الإعلام التربوي.
من جهته أعرب حسونة عن سعادته بالمشاركة، وقام باستعراض جملة من الموضوعات منها: تعريف شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية إعداد المحتوى، معايير المحتوى المناسب، آليات ومواعيد وجدولة النشر، التسويق وزيادة نسبة الوصول والمتابعة وغيرها.
وشهد اللقاء تفاعلاً من الحضور مؤكدين استفادتهم من هذه الورشة العملية التي تعود بالنفع على العمل بشكل كبير.
 

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