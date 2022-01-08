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السياحة :متحف قصر الباشا يستقبل 30000 زائر خلال 2021

08 كانون ثاني / يناير 2022 10:14

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غزة-الرأي

كشفت وزارة السياحة والاثار أن متحف قصر الباشا استقبل 30000 زائر خلال عام 2021 شملت الزيارات الوفود والمؤسسات الدولية والأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمين والمؤسسات التعليمية وطلبة الجامعات والمدارس والعائلات الفلسطينية .
بدورها ، اوضحت دائرة العلاقات العامة بالوزارة ان ما يميز موقع قصر الباشا انه مبني تاريخي فى قلب أقدم احيائها الأثرية ويستخدم كمتحف لعرض القطع والمقتنيات الاثرية المستخرجة من التنقيب فى المواقع الاثرية بمحافظات غزة
من جانبه ، اكد د. محمد خلة الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار أن نسبة إقبال المواطنين على متحف قصر مؤشر إيجابي على رفع وعي المواطن بحضارته وتجذره بأرضه وانتمائه لها وفخره واعتزازه بمورثه الحضاري التاريخي الإنساني، مشدداً على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية للنهوض بواقع قطاع الآثار وصيانة وترميم وإعادة تأهيل البيوت والمواقع الأثرية وتعزيز الأنشطة اللامنهجية لجمهور المواطنين ونشر المعرفة التاريخية للمعالم والمقتنيات الوطنية.
 

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