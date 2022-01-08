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السياحة :مواصلة الإرشاد الأثري للنشىء يعزز الإنتماء للوطن والهوية

08 كانون ثاني / يناير 2022 10:15

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غزة-الرأي

أكد الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار د محمدخله السعى الدوؤب لتعزيز التوعية الآثرية المستدامة وتعريف النشئ عن شواهد حضارتهم ،و نتائج التنقيب والمقتنيات فى المواقع الأثرية التى تعزز الإنتماء للأرض والوطن والهوية وحضارة فلسطين ، مبينا تنوع خدمة تقديم الإرشاد والمعرفة بشتي الوسائل التي توضح أنماط وتطور الحضارة و الحياة السائدة على مختلف الحقب الزمنية .
المرشد الأثري بتل ام عامر أ محمد عبد الجواد استقبل 200 طالب من رواد جمعية الثقافة والفكر الحر وقدم لهم تعريفا عن دير القديس هيلاريون وتعاقب الحضارات علي الموقع بطريقة الرواية القصصية التاريخية بهدف اثراء المعرفة بإرث فلسطين التاريخي موضحاً ان الموقع يستقبل يوميا الوفود من طلبة الجامعات والمدارس التعليمية والمؤسسات المجتمعية والأهلية ،ويتم تقديم خدمة الإرشاد لهم عن المعلم الأثري .
 

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