وكالة الرأي الفلسطينية الأمن الداخلي" يُحبط محاولة تهريب حبوب ونبتة مخدرة عبر معبر "أبو سالم" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد لقاءا مع الأطفال وذويهم حول برنامج بدائل الاحتجاز وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش آلية تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يجتمع بموظفي الأمانة العامة وديوان رئيس المجلس وكالة الرأي الفلسطينية السياحة :مواصلة الإرشاد الأثري للنشىء يعزز الإنتماء للوطن والهوية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة :متحف قصر الباشا يستقبل 30000 زائر خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 وفيات و42 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم "تُنظم ورشة حول صناعة المحتوى الإعلامي على شبكات التواصل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2158) السبت 8/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية 4963 مغادراً و3459 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

لتطوير العمل الإداري واستقبال الشكاوى

المدهون يجتمع بموظفي الأمانة العامة وديوان رئيس المجلس

08 كانون ثاني / يناير 2022 10:18

11
11

غزة-الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء إجتماعا مع موظفي ديوانه، والأمانة العامة للمجلس، وذلك للإطلاع على سير العمل وتطويره.
واستمع المستشار المدهون للموظفين وطبيعة عملهم والعقبات التي تواجههم، اضافة لمقترحاتهم لتجويد العمل.
وتم مناقشة وضع خطة لحوسبة المكاتبات والمخاطبات بحيث يتم الاستغناء عن المعاملات الورقية، ويتم التعامل من خلال برنامج المراسلات الإلكتروني، في المكاتبات الداخلية والخارجية، استثمارا للوقت والجهد ومواكبة التطور التكنولوجي بالعمل، وصولا لحوسبة جميع المعاملات في القضاء.
وتم التوافق على وضع آلية جديدة لنظام الشكاوى، ومتابعتها، من خلال إعداد نموذج خاص به، يحتوي على كافة بنود المشكلة بشكل يسهل دراستها وانجازها.
وشدد المستشار المدهون على ضرورة الإهتمام بالمتابعات الإدارية، وتنفيذ التعميمات والقرارات الصادرة عن المجلس ورئاسته، وكذلك الشكاوى.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟