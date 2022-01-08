المدهون يجتمع بموظفي الأمانة العامة وديوان رئيس المجلس

غزة-الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء إجتماعا مع موظفي ديوانه، والأمانة العامة للمجلس، وذلك للإطلاع على سير العمل وتطويره.

واستمع المستشار المدهون للموظفين وطبيعة عملهم والعقبات التي تواجههم، اضافة لمقترحاتهم لتجويد العمل.

وتم مناقشة وضع خطة لحوسبة المكاتبات والمخاطبات بحيث يتم الاستغناء عن المعاملات الورقية، ويتم التعامل من خلال برنامج المراسلات الإلكتروني، في المكاتبات الداخلية والخارجية، استثمارا للوقت والجهد ومواكبة التطور التكنولوجي بالعمل، وصولا لحوسبة جميع المعاملات في القضاء.

وتم التوافق على وضع آلية جديدة لنظام الشكاوى، ومتابعتها، من خلال إعداد نموذج خاص به، يحتوي على كافة بنود المشكلة بشكل يسهل دراستها وانجازها.

وشدد المستشار المدهون على ضرورة الإهتمام بالمتابعات الإدارية، وتنفيذ التعميمات والقرارات الصادرة عن المجلس ورئاسته، وكذلك الشكاوى.

