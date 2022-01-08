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التنمية الاجتماعية تناقش آلية تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

08 كانون ثاني / يناير 2022 10:28

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غزة-الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً مع مؤسسات التأهيل و الإتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة لمناقشة آلية تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة بحضور كل من د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية و أ. محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل وأ. غسان فلفل مدير دائرة تأهيل و إدراج الأشخاص ذوي الاعاقة و د. باسل عابد مدير بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة
بدوره، رحب د. حمد بالحضور من المؤسسات و الإتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة ، متطرقا إلي آلية تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة
و في نهاية الاجتماع تم الإتفاق على تفعيل اللجنة الفنية لمعالجة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة المدرجون على النظام المحوسب ، وكذلك إعداد تصور حول تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة.
 

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