التنمية الاجتماعية تناقش آلية تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

غزة-الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً مع مؤسسات التأهيل و الإتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة لمناقشة آلية تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة بحضور كل من د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية و أ. محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل وأ. غسان فلفل مدير دائرة تأهيل و إدراج الأشخاص ذوي الاعاقة و د. باسل عابد مدير بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة

بدوره، رحب د. حمد بالحضور من المؤسسات و الإتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة ، متطرقا إلي آلية تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة

و في نهاية الاجتماع تم الإتفاق على تفعيل اللجنة الفنية لمعالجة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة المدرجون على النظام المحوسب ، وكذلك إعداد تصور حول تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة.

