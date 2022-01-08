التنمية الاجتماعية تعقد لقاءا مع الأطفال وذويهم حول برنامج بدائل الاحتجاز

غزة-الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأسرة والمرأة والإدارة العامة للرعاية الاجتماعية لقاء مع اهالي الأطفال الذين تم اختيارهم ضمن برنامج بدائل الاحتجاز وبوجود الأطفال وفريق من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في أ.أكرم عوض وأ.نسرين ابو سلطان وفريق من مؤسسة أرض الإنسان سويسرا

وقد تم تقديم شرح تفصيلي عن برنامج بدائل الاحتجاز والخدمات التي ستقدم للأطفال منذ التحاقهم بالبرنامج وحتى إنهائه ، وكذلك تم تعريفهم بالورش التي سيتم إلحاقهم بها وفقا لميولهم وقدراتهم وقد تم اخذ تعهدات من أولياء أمور الأطفال باقرارهم بالتزام أطفالهم بالدوام وتعليمات وقوانين المراكز والبرنامج ، وكذلك الحديث مع الأطفال حول ضرورة إلتزماهم وتحمل المسؤلية لإنجاحهم في البرنامج.