الأمن الداخلي" يُحبط محاولة تهريب حبوب ونبتة مخدرة عبر معبر "أبو سالم"

غزة-الرأي

تمكن جهاز الأمن الداخلي، امس الاول ، من احباط محاولة تهريب كمية من حبوب "سعادة" ونبتة "الماريجوانا" المخدرة لغزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع.

وأفاد تقرير صادر عن جهاز الأمن الداخلي أن ضباط الجهاز تمكنوا من ضبط شحنة حبوب ونبتة مخدرة مهربة داخل حاوية بضائع أدوات منزلية واردة للقطاع عبر المعبر.

وتتضمن الكمية المهربة، وفق التقرير، 1260 حبة مخدرة من نوع "سعادة"، و2 كيلوجرام من نبتة "الماريجوانا".

ولفت التقرير إلى أنه تم التحرز على الكمية المضبوطة وتسليمها لجهة الاختصاص بدائرة شرطة مكافحة المخدرات، والتي باشرت التحقيق والمتابعة للتوصل إلى صاحب الشحنة المهربة.

وبهذا الصدد أكدت شرطة المكافحة أنها تمكنت من تحديد مشتبهاً به في عملية التهريب، وقد تم استصدار أمر توقيف بحقه وهو من سكان مدينة غزة، وجرى توقيفه وفق الإجراءات القانونية.

وأوضحت أنه سيتم إحالة القضية والمشتبه به، والمواد المحرزة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وتواصل الشرطة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني جهودها المكثفة لمحاصرة آفة المخدرات، وحماية المجتمع الفلسطيني من آثارها، وإحباط محاولات تهريبها، وملاحقة مروجيها.

