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الأوقاف تنعي عضو هيئة كبار العلماء السعودي الشيخ صالح اللحيدان

08 كانون ثاني / يناير 2022 10:36

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غزة-الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضيلة العالم السعودي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة قضاها في الدعوة إلى الله تعالى.
وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمتين العربية والإسلامية عامة والشعب السعودي خاصة، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وقالت :" ننعي في وزارة الأوقاف شيخًا كبيرًا وعالماً ورِعاً، نذر نفسه وحياته لخدمة الدين والعلم والعلماء والناس، وسعى في خدمة الناس ، وعرف بحبه للخير وللعلم والعلماء وخدمة الدعاة، وله العديد من الإسهامات التي خدمت قضايا الأمة".
يُذكر أن الشيح اللحيدان عمل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية سابقاً، وعضو هيئة كبار العلماء منذ إنشائه، وعضواً في رابطة العالم الإسلامي ومؤس مجلة راية الإسلام ورئيس تحريرها.
 

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