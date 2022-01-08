أوقاف الشمال تعقد لقاءً لموظفي الشؤون الدينية بالمحافظة

غزة-الرأي

عقدت مديرية أوقاف الشمال لقاءً خاصاً بموظفي الشؤون الدينية على مستوى محافظة الشمال لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالعمل والمهام الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض مدير مديرية أوقاف الشمال د. مرسي سلمان خلال اللقاء الدور المنوط بموظف الشؤون الدينية إداريا ودينيا من خلال التعرف على أحوال المسجد, مؤكدا على ضرورة العمل على تعزيز مكانة المسجد ونهضته في المجتمع من أجل تحقيق غايتنا في الحياة الدنيا من العبادة التي يجب أن تصل لكل فرد لتمتد الدعوة إلى الله وتبليغها لجميع العالمين.

وأوضح أن موظف الشؤون الدينية في وزارة الأوقاف أمام مسؤولية عظيمة تتطلب منه بذل ما بوسعه من وقت وجهد لإعلاء راية ديننا الإسلامي الذي ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى.

لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على تفعيل الخطبة الموحدة من أجل تحقيق المقاصد العامة ومعالجة قضايا المجتمع, مؤكداً على الدور الريادي للأئمة والخطباء في بناء المجتمع وتقديم التوجيهات اللازمة للمواطنين في مختلف الظروف والمناسبات.

