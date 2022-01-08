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الجرائم الإلكترونية: قمنا بحل قضايا مالية وصلت قيمتها لأكثر من 50 مليون دولار

08 كانون ثاني / يناير 2022 01:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي:

قال مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة في الشرطة بغزة، الرائد حسين أبو سعدة، إن دائرته قامت بحل قضايا وجرائم مالية وصلت لما قيمته أكثر من 50 مليون دولار.

وأكد أن دائرته تكافح الجريمة الالكترونية وتعالج الجرائم التي ترتكب بأدوات أو وسائل إلكترونية، وتأمّن قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

وذكر أن طبيعة القضايا التي تستقبلها الدائرة تصنف لثلاثة أصناف أولها قضايا ضد الأفراد وهي التي تتضمن السب والشتم والقدح والذم وثانيها قضايا الابتزاز وثالثها قضايا الاختراق والنصب والاحتيال والجرائم المالية.

وعن طرق استقبال الشكاوى قال :" إنه يتم استقبال القضايا من خلال مراكز الشرطة وهذه قضايا تكون من داخل قطاع غزة ، وقضايا يتم تحويلها عن طريق تفويض من الجهات العليا مثل قيادة الداخلية أو قيادة الشرطة أو النيابة ،وقضايا يتم استقبالها من المقيمين خارج قطاع غزة حيث تتم عن طريق المراسلة المباشرة لمنصات الشرطة الفلسطينية الالكترونية .

وأشار إلى أنه بعد استقبال الشكوى يتم البحث والتحري الفني حتى الوصول للمشتبه به ويتم استدعائه ومواجهته بالأدلة والبراهين وبعد ذلك يتم تحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المناسبة.

وذكر أبو سعدة أن مجموع القضايا والجرائم المالية التي تم حلها من خلال الدائرة وصلت لما قيمته أكثر من 50 مليون دولار، تم فيها رد الحقوق لأهلها.

وأكد أبو سعدة أنه تم تطوير أنظمة تكنولوجية خاصة للتعامل مع قضايا سرقة الهواتف المحمولة حيث يتم استقبال أكثر من 500 شكوى شهريا يتم التعامل معها والتحقيق فيها.

وأكد أبو سعدة أن كافة الشكاوي التي تصل لدائرته يتم التعامل معها بسرية تامة سواء على المشتكي أو المشتكى عليه ، داعياً إلى عدم التعامل مع أي مبتز والتوجه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن القضية .

 

 

 

 

 

 

 

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