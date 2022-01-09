روما يستضيف يوفنتوس في قمة نارية بالدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره روما، في قمة مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي الاول لكرة القدم، سيري آ، للموسم الحالى 2021- 22.

ويحتضن ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما المباراة النارية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ، اليوم الأحد.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي روما في المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 32 نقطة.

ويدخل روما ويوفنتوس المباراة الهامة بشعار ، لا بديل عن الفوز، حتى يتمكن كل منهما من الاقتراب من المربع الذهبي للمنافسة على لقب الكالتيشو، بعدما ابتعد الكبيرين عن المنافسة.

وسيحاول رجال روما استغلال الأرض والجمهور واغتنام الفرصة للحصول على نقاط تجعلهم يرتقوا في سلم الترتيب، خاصةً وأن الذئاب ومدربهم جوزيه مورينيو يحاولون الحصول على مركز أوروبي

فيما يحاول يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري استعادة توازنه شيئًا فشيئًا، بعد الترنح والاداء المتذبذب منذ انطلاق الموسم الجاري، لذلك فقد تراجع كثيرًا هذا الموسم عن مركزه المفضل في صدارة الترتيب.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز يوفنتوس بهدف دون رد، على ملعبه في مدينة تورينو.