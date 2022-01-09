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محمد صلاح يتفوق على 14 منتخباً فى القيمة التسويقية بأمم أفريقيا

09 كانون ثاني / يناير 2022 08:17

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يتفوق الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى على 14 منتخبا فى أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022، من الناحية التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح نحو 100 مليون يورو، ما جعله يتفوق على العديد من المنتخبات المشاركة فى البطولة بسبب ضعف قيمتهم التسويقية مقارنة بمحمد صلاح.

ونستعرض فى التقرير التالى المنتخبات التي يتفوق عليها محمد صلاح..
ويواصل منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، تدريباته استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.

وجاءت قائمة القيم التسويقية لمحمد صلاح والمنتخبات التي تقدر قيمتها بأقل منه كالتالي..

محمد صلاح = 100 مليون يورو

إثيوبيا – 2.85 مليون يورو

الرأس الأخضر – 25.23 مليون يورو

غينيا – 95.55 مليون يورو

 زيمبابوي – 15.68 مليون يورو

 مالاوي – 4.38 مليون يورو

الجابون – 51 مليون يورو

جزر القمر – 11.78 مليون يورو

غينيا بيساو – 19.5 مليون يورو

السودان – 2.88 مليون يورو

سيراليون – 11.38 مليون يورو

غينيا الاستوائية – 6 مليون يورو

تونس – 63.5 مليون يورو

موريتانيا – 12.23 مليون يورو

جامبيا – 45.23 مليون يورو

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