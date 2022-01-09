شرطة البلديـات تُرافق موظفي بلدية عبسان في مهمة "فتح شارع" بخانيونس

خان يونس- الرأي

رافقت دائرة شرطة البلديات في محافظة خانيونس موظفي "وحدة التخطيط والتنظيم" في بلدية عبسان الجديدة في مهمة فتح وتوسعة شارع ضمن مخططات البلدية الحضرية لتعبيد الشوارع والطرقات لتسهيل حركة تنقل المواطنين .



وقال المقدم طلعت عصفور مدير دائرة شرطة بلديات محافظة خان يونس:" أنه تم مرافقة موظفي البلدية في مهمة فتح شارع, بلغ طوله (155) متر بعرض (12) متر, تخلله إزالة كافة التعديات والعراقيل ".



وأوضح المقدم عصفور أن شرطة البلديات رافقت موظفي البلدية في مهمة تنفيذ فتح الشارع بعد حل النزاع القائم بين البلدية وأطراف النزاع, لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المهمة دون أي ملاحظات .