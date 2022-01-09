ريال مدريد يسحق فالنسيا برباعية ويعزز صدارة الدوري الإسباني

عاد ريال مدريد إلى انتصاراته فى الدوري الإسباني، على حساب ضيفه فريق فالنسيا بنتيجة 4 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا للموسم الجاري 2021-22.

تفوق ريال مدريد فى الشوط الأول بهدف نظيف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما فى شباك فالنسيا عن طريق ركلة جزاء، سددها بقوة على يمين سيلسين حارس فريق الخفافيش، وهو الهدف رقم 300 للنجم الفرنسي فى جميع المسابقات بقميص الفريق الملكى، منذ انضمامه فى صيف عام 2009 قادما من فريق ليون.

ويعد النجم الفرنسي رابع الهدافين التاريخيين للفريق الملكى برصيد 300 هدف، بعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو 450 هدفا، راؤول جونزاليس 323 هدفا ودى ستيفانو 308 أهداف.

وعزز بنزيما صدارته لهدافى الليجا خلال الموسم الحالى بعد وصوله للهدف رقم 16.

وتصدت عارضة حارس فالنسيا لتسديدة رائعة من النجم الكرواتى لوكا مودريتش فى الدقيقة 40.

وفى الشوط الثانى، أضاف النجم البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور ثانى أهداف الميرنجى فى الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة من بنزيما قبل أن يراوغ دفاع فالنسيا ببراعة كبيرة ويسدده على يسار الحارس.

وعاد فينيسيوس ليضيف الهدف الشخصى الثانى له والثالث لريال مدريد فى الدقيقة 61، بعد متابعته لكرة مرتدة من سيليسن حارس فالنسيا.

وسجل البرتغالى جونكالو جويديس هدف فالنسيا الوحيد فى اللقاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 76، تصدى لها كورتوا قبل أن يضعها برأسه فى الشباك.

وأختتم بنزيما رباعية ريال مدريد فى الدقيقة 88 من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس الخفافيش.

وكان الفريق الملكى قد تلقى هزيمة مفاجئة فى الجولة الماضية أمام فريق خيتافى بهدف نظيف.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 49 فى صدارة الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 28 نقطة فى المركز التاسع.