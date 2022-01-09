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المدهون يستقبل وفداً من شركة مشتهى للسياحة والسفر

09 كانون ثاني / يناير 2022 08:25

المدهون يستقبل وفداً من شركة مشتهى للسياحة والسفر
المدهون يستقبل وفداً من شركة مشتهى للسياحة والسفر

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من شركة مشتهى للسياحة والسفر يرأسه رئيس مجلس الإدارة الحاج وسيم مشتهى، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.


من جهته رحب المستشار المدهون بالحاج مشتهى والوفد المرافق له، مبينا أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن شركات القطاع الخاص تلعب دورا أساسيًا في الاقتصاد واستقرار المجتمع.

وأكد المستشار المدهون على أن مجلسه يسعى لتعزيز العدالة الناجزة لتكون قريبة من المواطنين، يشعرون بها من خلال سلامة الإجراءات، وسد الفجوات بينهم وبين مرافق القضاء.


من جانبه هنأ الحاج مشتهى والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق في تطوير مرفق القضاء وزيادة ثقة المواطنين به وبعدالة إجراءاته.

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