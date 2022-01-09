كيفية جدولة مقاطع فيديو على إنستجرام

تلقى إنستجرام استجابة كبيرة بين مستخدميه بشكل أساسى بسبب Instagram Reels هي ميزة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة متاحة داخل التطبيق تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام العديد من المرشحات والملصقات والأغانى. إلى جانب ذلك تتيح لنا منصة الوسائط الاجتماعية أيضًا العيش مع متابعينا.

إليك بعض النصائح السريعة التي ستكون مفيدة إذا كنت تصنع البكرات بانتظام وتنشر على إنستجرام.

في بعض الأحيان قد لا ترغب في تحميل البكرات الخاصة بك على الفور بعد التصوير وبدلاً من ذلك تريد جدولتها. أيضًا قد يرغب شخص ما في جدولة البث المباشر.

في هذه الحالة، ستساعدك الميزة المدمجة في Instagram على جدولة توقيت البث المباشر مباشرة من التطبيق.

ومع ذلك تحتاج إلى الحصول على مساعدة من تطبيق تابع لجهة خارجية إذا كنت تريد جدولة مقاطع فيديو Reels الخاصة بك.

إليك العملية حول كيفية جدولة Instagram Live وReel Videos.

كيفية جدولة Instagram Live Video Staring مع الفيديو المباشر من Instagram ، إذا كنت تقوم بجدولة البث المباشر، فسيقوم Instagram أيضًا بتذكيرك قبل البث المباشر.

لجدولة فيديو مباشر على Instagram ، لا تحتاج إلى أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

إليك كيفية القيام بذلك

الخطوة 1: افتح تطبيق Instagram الخاص بك على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: انقر فوق أيقونة "Plus" الموجودة في الزاوية اليمنى العليا ثم خيار "Live". الخطوة 3: يمكنك رؤية خيار الجدولة على الجانب الأيسر.

الخطوة 4: بعد ذلك تحتاج إلى إدخال عنوان الفيديو والوقت الذي تريد فيه بدء البث. سيسمح لك Instagram بجدولة الفيديو الخاص بك حتى 90 يومًا مقدمًا.

لخطوة 5: بمجرد الانتهاء من العملية المذكورة، انقر فوق الخيار "جدولة فيديو مباشر".

كيفية جدولة Instagram Reels كما هو مذكور، سيتعين عليك تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية لجدولة مقاطع فيديو Instagram Reels الخاصة بك.

سيساعدك التطبيق المسمى "Preview" (خطط لـ Instagram الخاص بك) على جدولة مقاطع فيديو Reels الخاصة بك والتي يمكن تنزيلها من متجر Google Play أو متجر تطبيقات Apple.

إليك الدليل التفصيلي حول كيفية جدولة مقاطع فيديو Instagram Reels.

الخطوة 1: قم بتنزيل تطبيق Preview وابدأ تشغيل التطبيق.

الخطوة 2: افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Instagram وكلمة المرور.

الخطوة 3: سيتعين عليك النقر فوق علامة التبويب Reels ثم رمز "Plus" الموجود أعلى الجانب الأيمن.

الخطوة 4: يمكنك إضافة مقاطع فيديو Reels من معرض الصور الخاص بك ، أو تصوير أو إعادة نشر أي Reels أخرى أيضًا.