جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأحد وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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09 كانون ثاني / يناير 2022 08:57
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأحد وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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