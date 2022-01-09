الشفاء الطبي ينجح بانقاذ طفلة "8" سنوات من الشلل الكامل

غزة-الرأي

نجح الفريق الطبي برئاسة د. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القسطرة القلبية والقلب بمجمع الشفاء، من خلال التدخل الطبي العاجل بإجراء قسطرة دماغية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر "8" سنوات، الأمر الذي أنقذها من مضاعفات الشلل الكامل.

وأوضح د. حبيب أن الطفلة حولت مساء أمس من مستشفى الرنتيسي التخصصي لقسم القسطرة القلبية ومن خلال إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة المقطعية تبين انسداد كامل في الشريان الدماغي الأوسط " جلطة دماغية حادة " وعدم القدرة على النطق وشلل تام في الجزء الأيمن من الجسم، وقد تم فتح الشريان باستخدام القسطرة، مشيرا إلى ان الطفلة تعاني من تشوهات قلبية معقدة وقد خضعت لعدة عمليات جراحية بالقلب في السنوات الأولي من عمرها.

وشارك في نجاح العملية د. محمد حلس استشاري القسطرة القلبية ود.باسل عودة من قسم الأشعة التداخلية وطبيب التخدير أكرم حسونة وحكيم القسم محمد عبد السلام.

بدوره، اعتبر د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي أن القسطرة الدماغية أصبحت واحدة من عناوين الخدمة التخصصية التي تسجل النجاحات المتتالية وفق المعايير العالمية، معبرا عن شكره وتقديره الى الكادر الطبي برئاسة د. محمد حبيب على هذه الجهود التي تعزز منظومة الخدمات التي يقدمها المجمع.