سلطة المياه تشارك في مسار بيئي لمناصرة وادي غزة

غزة-الرأي

شاركت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة في مسار بيئي لمناصرة وادي غزة, على امتداد مجرى وادي غزة الشرقي بمشاركة مجتمعية مع عدد من المختصين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء دور طواقم سلطة المياه وجودة البيئة من خلال دائرة التوعية والتي شاركت في هذا المسار ممثلة بكل من م. خالد ابو غالي مدير دائرة التوعية، والمرشدة البيئة أ. اسراء جبر في ارشاد وتوعية المشاركين بالمسير البيئي بالبيئة الحيوانية والنباتية والبعد الوطني والبيئي لوادي غزة.

من جانبه أكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د. منذر سالم بأن التوعية البيئية عمل جماعي ويتم الوصول لأفضل النتائج من خلال مشاركة جميع فئات المجتمع ومعرفتهم بكافة المعلومات للبيئة المحيطة في وادي غزة.

بدوره، أشار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة من دائرة التوعية في توجيه وارشاد المختصين والباحثين والمؤثرين في المجال البيئي بما يعزز مستويات الوعي البيئي لدى الفئات المختلفة من المجتمع الفلسطيني المحلي.

