بلدية رفح تقرُّ خطتها الجديدة وتناقش مشروع المخيمات

غزة-الرأي

عقدت لجنة المساءلة المجتمعية ببلدية رفح اجتماعًا لوضع خطة عمل نصف سنوية، ومناقشة مفردات الخطة الماضية وتقييمها، بهدف تطوير عمل اللجنة وصولًا إلى بيئة مساءلة مجتمعية فعالة، بحضور مسؤول ملف المساءلة المجتمعية في المجلس البلدي د. وليد أبو ندى، ورئيس لجنة المساءلة المجتمعية د. أحمد برهوم، ومنسقة اللجنة م. دعاء قشطة، وأعضاء لجنة المساءلة المجتمعية.

وأفادت م. قشطة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الخطة السابقة ومراجعتها، إلى جانب وضع أهداف وبرامج وأنشطة الخطة الحالية، كما جرى الاتفاق على أعمال لجنة المساءلة المجتمعية للمرحلة القادمة، وأضافت أن اللقاء شهد مناقشة مساعد مدير البلدية للشئون الفنية م. سهيل موسى فيما يتعلق بمشاريع وكالة الغوث الأونروا المنوي تنفيذها في مخيمات رفح.

