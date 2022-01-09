مجمع الشفاء الطبي يكرم مدير دائرة الاشعة السابق د. كمال جبر

غزة-الرأي

نظمت إدارة مجمع الشفاء الطبي ودائرة الأشعة حفل تكريم ووداع للطبيب المتقاعد كمال جبر مدير دائرة الأشعة سابقا، حيث حضر الحفل كلا من د. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع ود. محمد زقوت المدير الطبي للمجمع ولفيف من مدراء المستشفيات والدوائر والأقسام وعددا من الطواقم الطبية العاملة بالمجمع في قاعة التخصصات بمبنى الجراحات التخصصي.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات، حيث رحب د. أبو سلمية بالحضور معربا عن سعادته الكبيرة بكافة الكوادر الصحية والتي حضرت لتكريم علم من أعلام المجمع، أبدع في تقديم الإنجازات الإشعاعية وبنجاحات ضاهت كبرى المراكز العالمية وكذلك تأسيس برنامج البورد الفلسطيني والبورد العربي للأشعة وحرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات الإشعاعية التخصصية، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما وقدم د. كمال شكره لكافة الحضور لمشاركته هذه اللحظات، مشيرا إلى مسيرته العلمية والعملية أثناء عملة بمجمع الشفاء، مبينا النجاحات التي حققتها دائرة الأشعة خلال السنوات السابقة واستحداث للأجهزة الطبية والخدمات الجديدة التي قدمتها.