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دعت أصحاب المركبات للمسارعة بإنهاء إجراءاتهم

"النقل والمواصلات": حملة تخفيض الترخيص تنتهي أواخر يناير

09 كانون ثاني / يناير 2022 11:25

غزة - الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، أن حملة التخفيض على ترخيص المركبات ستنتهي في 31 يناير الجاري.

وأكد الناطق باسم الوزارة خليل الزيان في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك تعايش مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، وسيتم التعامل معها حسب القانون.

ودعا السائقين وأصحاب المركبات إلى المسارعة بإنهاء إجراءاتهم وتوفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم.

ووجه الزيان شكره لكل أصحاب المركبات الذين استفادوا من قرار التخفيض وقاموا بتهيئة مركباتهم وتوفيق أوضاعها القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة أوخر الشهر الجاري تكون قد استكملت مدتها المعلن عنها وهي 3 أشهر بعد انطلاقتها بتاريخ 24 أكتوبر 2021.

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