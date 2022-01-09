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الصحة والمالية تبحثان سبل تعزيز إجراءات العمل المالي

09 كانون ثاني / يناير 2022 11:47

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غزة-الرأي

 بحث مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الصحة أ. حسام الدحدوح سبل تعزيز إجراءات العمل المالي المشترك مع مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة المالية أ. محمود العقاد، وبحضور المراقب المالي أ. يسري أبو سعيد، ومدراء الدوائر.

وأكد ا. الدحدوح على التفاهم الدائم والتواصل الإيجابي المستمر مع شركاء العمل في وزارة المالية مما يعزز التفاهمات بين الوزارتين ويحقق الصالح العام، ومشيرا انه تم خلال اللقاء اغلاق ملفات المعاملات المالية الخاصة بوزارة الصحة للعام المنصرم 2021، ومناقشة الإجراءات الإدارية للإسراع في انجاز المعاملات المالية.

وتناول اللقاء جملة من القضايا الخاصة بالمعاملات المالية الخاصة بالوزارة.

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