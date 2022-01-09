وكالة الرأي الفلسطينية البطاطا السامة قد تقتل آكلها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والمالية تبحثان سبل تعزيز إجراءات العمل المالي وكالة الرأي الفلسطينية تراجع الوضع الصحي للأسير أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قسم 8 بمعتقل مجدو شمال فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أردني يحول قشر البرتقال إلى حقائب يد تنبض بالفخامة وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تعلن موعد إنتهاء حملة تخفيض ترخيص المركبات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان وفتى من القدس وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يوصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 4 وفيات و13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير طب الطوارئ يتفقد مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات الجنوبية

09 كانون ثاني / يناير 2022 11:53

11
11

غزة-الرأي

 تفقد د. محمد العطار مدير دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات مراكز الفرز التنفسي في مستشفيات المحافظة الجنوبية وتشمل (مستشفى الإماراتي ومستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الاوروبي ومجمع ناصر)، وذلك خلال تنفيذه لعدة زيارات ميدانية يرافقه فريق دائرته.

وناقش د.العطار خلال لقائه بمدراء المستشفيات وذوي العلاقة استعدادات مراكز الفرز التنفسي في أقسام الطوارئ لمواجهة موجة كورونا الرابعة.

كما بحث احتياجات مراكز الفرز من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية لتحسين جودة الأداء في مراكز الفرز التنفسي، واحتياجات الكادر البشري، الى جانب امكانية توسعة مراكز الفرز التنفسي داخل المستشفيات.

وأعرب د. العطار عن شكره وامتنانه للجهود التي بذلت في الاستعداد والاستجابة الفعالة لمواجهة موجات كورونا السابقة، اضافة للتجهيزات والاستعدادات للاستجابة للموجة الرابعة.

وتأتى هذه الزيارات ضمن سلسلة زيارات دورية تعقدها دائرة طب الطوارئ لمتابعة وتطوير مراكز الفرز التنفسي، وجزءا من الخطة التشغيلية لدائرة طب الطوارئ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟