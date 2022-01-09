مدير طب الطوارئ يتفقد مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات الجنوبية

غزة-الرأي

تفقد د. محمد العطار مدير دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات مراكز الفرز التنفسي في مستشفيات المحافظة الجنوبية وتشمل (مستشفى الإماراتي ومستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الاوروبي ومجمع ناصر)، وذلك خلال تنفيذه لعدة زيارات ميدانية يرافقه فريق دائرته.

وناقش د.العطار خلال لقائه بمدراء المستشفيات وذوي العلاقة استعدادات مراكز الفرز التنفسي في أقسام الطوارئ لمواجهة موجة كورونا الرابعة.

كما بحث احتياجات مراكز الفرز من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية لتحسين جودة الأداء في مراكز الفرز التنفسي، واحتياجات الكادر البشري، الى جانب امكانية توسعة مراكز الفرز التنفسي داخل المستشفيات.

وأعرب د. العطار عن شكره وامتنانه للجهود التي بذلت في الاستعداد والاستجابة الفعالة لمواجهة موجات كورونا السابقة، اضافة للتجهيزات والاستعدادات للاستجابة للموجة الرابعة.

وتأتى هذه الزيارات ضمن سلسلة زيارات دورية تعقدها دائرة طب الطوارئ لمتابعة وتطوير مراكز الفرز التنفسي، وجزءا من الخطة التشغيلية لدائرة طب الطوارئ.