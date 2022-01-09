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المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت غداً الاثنين

09 كانون ثاني / يناير 2022 11:54

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر 10/2021 غداً الاثنين.

 وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستتم عبر كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.

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