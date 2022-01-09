المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت غداً الاثنين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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09 كانون ثاني / يناير 2022 11:54
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر 10/2021 غداً الاثنين.
وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستتم عبر كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.
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