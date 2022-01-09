التخطيط والتعاون بوزارة النقل تعقد لقاءا تدريبيا مع وحدة الرقابة الداخلية

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية ،لقاءا تدريبيا مع وحدة الرقابة الداخلية وذلك ضمن سلسلة لقاءات منوي عقدها مع كافة الإدارات العامة والوحدات في إطار تجود العمل وفق الهيكل التنظيمي الجديد تستهدف عرضا تفصيليا لهيكلية وزارة التنمية الاجتماعية والبدء باعتماد الوصف الوظيفي لكل ادارة عامة أو وحدة، تضمن اللقاء فريقا من الادارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي ضم كل من أ. رياض البيطار مدير عام الإدارة و أ. محمد حمادة مدير دائرة الخطط والسياسات و أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي.



من جانبه ،أفاد أ.رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بأن هذه اللقاءات تأتي في إطار اعتماد التطبيق الشامل لكل تفاصيل الهيكلية بهدف ضبط العمل وتجويد الخدمات والمحافظة على النسق الاداري العام للوزارة.



وفي سياق متصل، أشار أ. حسام أبو الخير مدير عام وحدة الرقابة الداخلية بأنه وطاقمه الذي ضم كافة العاملين بالوحدة يدعمون بشدة الاستمرار في تجويد العمل الإداري ووضع الأسس الرقابية التي تعتمد على معايير الوصف الوظيفي لكل ادارة عامة أو قسم، وقد اتسم اللقاء بالإيجابية والاتفاق على استمرار التنسيق بين الادارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي ووحدة الرقابة الادارية نحو تفعيل دور كافة الادارات العامة والوحدات الفنية بهدف الارتقاء بعمل وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2022.

