إدارة المستشفيات تناقش بروتوكول منع حدوث الجلطات الوريدية للسيدات الحوامل

غزة-الرأي

ناقش د. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة صباح اليوم، بروتوكول منع حدوث الجلطات الوريدية للسيدات الحوامل، وذلك خلال لقاءٍ جمعه بأطباء الولادة وأطباء الأوعية الدموية بالمستشفيات، وبحضور استشاري النساء والولادة د.عبد الرزاق الكرد ومدراء دوائر الادارة العامة للمستشفيات.

واستعرضت د. رغدة ابو لبن البروتوكول، مؤكدةً على مدى أهميته في خفض معدل وفيات الأمهات، مشيرةً الى تجارب العالم بهذا الخصوص. من جانبها، تطرقت د رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات الى سياسة وزارة الصحة وآلية اعطاء الأدوية المانعة للجلطات للنساء الحوامل.

وأكد د. الكرد على هذه الخطوة التي تمت باستحداث هذا البروتوكول وأهمية مشاركة جميع التخصصات الفنية في وضع البروتوكول. وشدد مدير عام المستشفيات على ضرورة مراجعة البروتوكول من قبل أطباء الأوعية الدموية على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمراجعة الملاحظات ووضع سياسة مشتركة لتنظيم العمل بين مقدمي الخدمة.