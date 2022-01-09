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سلطة المياه تشارك بدراسة اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة

09 كانون ثاني / يناير 2022 12:53

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غزة-الرأي

شاركت سلطة المياه وجودة البيئة في الاجتماع الثاني الخاص بلجنة دراسة اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والحمأة الصلبة حيث تعتبر السلطة أحد الأعضاء الرئيسيين لهذه اللجنة والتي ترأسها وزارة الزراعة بالإضافة إلى الأعضاء المشاركين من الحكم المحلي ومصلحة مياه بلديات الساحل، وقد تم تشكيل هذه اللجنة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقد قامت اللجنة بدراسة مبدئية لأهم آليات وسبل اعادة استخدام المياه المسترجعة والحمأة الخارجة من محطات المعالجة في قطاع غزة ووضع التوصيات المهمة كتحديث معايير اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والحمأة ودراسة المحطات المركزية وجمع عينات منها.
بدوره ،أشاد د. يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بمهام أعمال هذه اللجنة لما لها من أهمية في وضع الآليات والاجراءات اللازمة من أجل الاستفادة القصوى من المياه العادمة المعالجة والحمأة.
 

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