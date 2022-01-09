النائب العام يشرع بسلسلة زيارات تفقدية للنيابات في المحافظات

غزة-الرأي



النيابة العامة – دائرة الإعلام

شرع النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، بسلسلة زيارات تفقدية للنيابات الجزئية والكلية والمتخصصة في كافة المحافظات، بدأها بزارة سرايا نيابة غزة، ثم في ذات السياق جرت زيارة سرايا النيابات المتخصصة، وفي سياق منفصل تمت زيارة سرايا نيابة الشمال، عايش خلالها العمل في أقسام النيابات، وتفقد سير العمل فيها، واستمع إلى أعضاء النيابة وموظفيها، واطلع منهم على أهم الإنجازات في الفترة الحالية وكذلك الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه العمل.

وتهدف زيارات النائب العام المستمرة للنيابات في محافظات القطاع؛ للاطمئنان على سلامة وسرعة الإجراءات، وتوزيع المهام والمسؤوليات؛ بغية تحقيق جودة الأداء، وتطوير خدمات القضاء والعدالة، والرقابة المباشرة على أعمال النيابات، وتعزيز التواصل الإيجابي، بما يخدم المواطن الفلسطيني ومنظومة العدال، وهو ما يرسي دعائم سيادة القانون ورد المظالم واحقاق الحقوق لأصحابها والحد من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، والنهوض بواقع الإداء الفني لأعضاء النيابة العامة.

