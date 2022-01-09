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في اطار التعاون المشترك

سلطة المياه وجودة البيئة تعزز تعاونها مع وزارة التعليم

09 كانون ثاني / يناير 2022 01:18

سلطة المياه وجودة البيئة تعزز تعاونها مع وزارة التعليم
سلطة المياه وجودة البيئة تعزز تعاونها مع وزارة التعليم

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مقر وزراة التربية والتعليم العالي، لمناقشة آخر المستجدات والقضايا المشتركة بين الطرفين.


في حين استعرض رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أبرز ملامح الأزمتين المائية والبيئية الموجودة في قطاع غزة.


وأوضح أن من ضمن المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه هو اعتداء المواطنين بشكل صارخ على الخزان الجوفي من خلال حفر الآبار العشوائية دون اعتمادها أو ترخيصها، بالاضافة الى مشكلة ملوحة المياه وسلوكيات المواطنين على الصعيد البيئي، حيث أوضح د.يوسف ابراهيم أنها بصدد الحد من هذه الاجراءات من خلال اتباع بعض السياسات وتنظيم العمل مع جهات الاختصاص والمشتركة خاصة فيما يتعلق بقضايا النفايات الطبية ونفايات البطاريات التالفة وغيرها من القضايا .


واعتبر د.يوسف ابراهيم أن مشكلة أزمة المياه تعتبر مشكلة معقدة لكن يمكن حلها أو التخفيف من حدتها من خلال التعاون المشترك على أكثر من صعيد من أبرزها الجانب التوعوي والارشادي الذي تقوم به سلطة المياه وجودة البيئة بالتكامل مع وزارة التربية والتعليم العالي.


وفي ختام اللقاء أوصى مدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا بضرورة تشكيل لحنة فنية مشتركة لمناقشة العمل والتطورات المستجدة بشكل دوري ومستمر وايجاد حلول سريعة للمواضيع المشتركة .
في حين رحب وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د.زياد ثابت بفكرة اللجنة المشتركة، وأوضح أن طبيعة العمل بين الجهتين تعتبر عملا تشاركيا وتعاونيا بالدرجة الأولى، واصفا العلاقة بالعلاقة الأزلية.
 

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