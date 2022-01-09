الحكم المحلي تناقش تحضيرات إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبلديات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة التحضيرية لفعالية اطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي والبلديات اجتماعها الأول لمناقشة حيثيات اللقاء وتحقيق الهدف المنشود.



وحضر اللقاء ممثلي التخطيط والادارات العامة بوزارة الحكم المحلي وممثلي التخطيط بالبلديات الخمس الكبرى.



بدورها أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك، على أهمية اطلاق الخطة الاستراتيجية على أن تكون تشاركية مع البلديات وكافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المحلي.



وأشارت إلى أن توحيد الآراء والتخطيط المدروس من شأنه الوصول إلى الهدف المنشود، لافتة إلى أن العمل فيما بعد بالخطة هو أهم الخطوات لنجاحها.



من جهتهم أكد ممثلو التخطيط بالبلديات على الدور الفاعل لكل بلدية في إعداد الخطة الاستراتيجية، موضحين دور البلديات في كافة القطاعات التي تتقاطع مع الوزراة والمؤسسات كافة.

