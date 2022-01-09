وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية قدمت خدمات بـ 146 مليون دولار خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية النحال يؤكد على خدمة الجمهور وإرساء العدالة ونصرة الحق وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تسجيل عدة إصابات بمتحور "أوميكرون" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بسرعة الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية منتدى الإعلاميين يطلق مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يؤكد على التعاون المشترك مع "حملة المقاطعة – فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُعيد شيكات بقيمة 7500 دينار لصاحبها وكالة الرأي الفلسطينية طاقم حضانة مجمع ناصر ينقذ حياة عدد من المواليد الخدج وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تفتتح مشروع توزيع 20 ألف مصحف في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد :تسجيل 32 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تناقش تحضيرات إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبلديات

09 كانون ثاني / يناير 2022 01:27

الحكم المحلي تناقش تحضيرات إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبلديات
الحكم المحلي تناقش تحضيرات إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبلديات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة التحضيرية لفعالية اطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي والبلديات اجتماعها الأول لمناقشة حيثيات اللقاء وتحقيق الهدف المنشود.


وحضر اللقاء ممثلي التخطيط والادارات العامة بوزارة الحكم المحلي وممثلي التخطيط بالبلديات الخمس الكبرى.


بدورها أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك، على أهمية اطلاق الخطة الاستراتيجية على أن تكون تشاركية مع البلديات وكافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المحلي.


وأشارت إلى أن توحيد الآراء والتخطيط المدروس من شأنه الوصول إلى الهدف المنشود، لافتة إلى أن العمل فيما بعد بالخطة هو أهم الخطوات لنجاحها.


من جهتهم أكد ممثلو التخطيط بالبلديات على الدور الفاعل لكل بلدية في إعداد الخطة الاستراتيجية، موضحين دور البلديات في كافة القطاعات التي تتقاطع مع الوزراة والمؤسسات كافة.
 

271661015_3129474013998139_2326621039641854152_n الحكم المحلي تناقش تحضيرات إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبلديات
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟