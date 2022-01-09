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الاقتصاد :تسجيل 32 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

09 كانون ثاني / يناير 2022 01:33

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غزة-الرأي

اكدت  الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة  لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع .

حيث نظمت 132 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية ، وتنظيم دائرة القياس لجولات تفتيشية على المحال التجارية لفحص الموازين في محافظتي غزة والشمال،وجولة على سوق معسكر الشاطئ ، تم بموجبها تسجيل 25 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس،وتسجيل 32 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس..

بدورها نظمت دائرة الرقابة الصناعية جولات ميدانية في محافظتي خانيونس ورفح على منشآت صناعية مختلفة بهدف متابعة التراخيص ، ومتابعة الشروط الفنية الخاصة بالمخابز ومعامل الرنجة والمخللات في محافظة غزة.

على صعيد اخر ، عقدت المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية عدة اجتماعات مع بلدية خانيونس وسلطة الاراضي لفتح مقلع رمال نظيف حكومي وإزالة كل العراقيل بما يخدم محافظه خانيونس من الرمال.
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