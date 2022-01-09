"الأوقاف" تفتتح مشروع توزيع 20 ألف مصحف في غزة

غزة - الرأي

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأحد، مشروع توزيع 20 ألف مصحف بدعم من الحكومة التركية.

وقال وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا خلال حديثه لوكالة "الرأي" على هامش حفل أقامته الوزارة لافتتاح المشروع، إن المشروع يأتي في إطار العناية بالمصحف الشريف.

وعبر الأغا عن شكره لمؤسسة وقف الديانة التركية، ولجمعية "غزي دستك" على دعمها لهذا المشروع.

بدوره، ذكر ممثل جمعية "غزي دستك" هاني ثريا، أن مشروع توزيع 20 ألف مصحف في قطاع غزة هو ضمن مشروع أكبر يستهدف توزيع 50 ألف مصحف في فلسطين.

وبين ثريا لـ "الرأي" أن المشروع يأتي بتمويل من مؤسسة وقف الديانة التركية ضمن حملة بعنوان "ليكن القرآن هديتي".

من جهته، شكر مدير دائرة القرآن وعلومه في جمعية اقرأ شعبان صبيح خلال حديثه لـ "الرأي" وزارة الأوقاف على جهودها في توزيع المصاحف على مؤسسات القرآن الكريم في قطاع غزة بتبرع كريم من جمعية "غزي دستك".