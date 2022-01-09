طاقم حضانة مجمع ناصر ينقذ حياة عدد من المواليد الخدج

غزة-الرأي

أكد رئيس قسم الحضانة بمجمع ناصر الطبي د. حاتم ضهير أن الطواقم الطبية بقسم الحضانة نجحت في انقاذ حياة العديد من المواليد الخدج خلال الاشهر الماضية أقل من ٣٠ أسبوع، مشيرا الى أحدهم الذي ولد في الأسبوع ٢٧ حملي وبوزن أقل من كيلو وقد أدخل الى قسم الحضانة لمدة شهر وخرج بوزن كيلو وستمائة وبدون أي مضاعفات.

ويشير الى طفلة خداج أخرى كانت في العمر الحملي ٣٢ أسبوع، وقد ولدت في حالة سيئة وعانت من مضاعفات في الرئة، حيث تم استخدام عقار سيرفاكتنت ووضع الطفلة على جهاز HFOV ، ووضع لها أنبوبة للصدر في الجهتين وقد خرجت الطفلة بدون مضاعفات بعد ٢٠ يوم في الحضانة.

ولفت الى أن الطواقم الطبية والتمريضية كانت قد تلقت عدة دورات تدريبية لصقل خبراتها أبرزها دورة NLS وهي دورة إنعاش المواليد حديثي الولادة، وأيضا دورة في مكافحة العدوى، مشيرا الى مشاركة قسم الحضانة في التدريب المشترك الذي أجري قبل شهرين على البرتوكول الوطني بالاشتراك مع الضفة الغربية.

وذكر د.ضهير أنه تم دعم وتعزيز قسم الحضانة بالعديد من الأجهزة اللازمة تشمل أجهزة تنفس صناعي حديثة واجهزة CPAP وحواضن DOUBLE WALL المخصصة للخداج.

و بين أن قسم الحضانة في مجمع ناصر الطبي من أقسام الحضانة الرئيسية في قطاع غزة وأكبر أقسام الحضانة في جنوب قطاع غزة ويضم ٢٤ سرير منهم ١٤ حاضن عناية مركزة و١٠ أسرة حضانة خارجية مع الأم، حيث يستقبل قسم الحضانة حوالي ١٥٠ الى١٧٠ طفل شهريا من الولادة ويوجد في قسم الحضانة، كما و ضم قسم الحضانة طاقم مدرب من أطباء وتمريض، الى جانب اعتماده قسم تعليمي لأطباء البورد الفلسطيني.

من جانبه، لفت د.نبيل البرقونى رئيس شبكة حضانات قطاع غزة، الى أن وزارة الصحة تنتهج سياسة التوزيع العادل للخدمات الصحية في جميع محافظات قطاع غزة ومنها خدمة الحضانة، حيث حضانة مجمع ناصر الطبي والتي عدّها الحاضنة الأكبر في المنطقة الجنوبية، بينما حضانة م.غزة الأوروبي تستقبل مواليد بحاجة عمليات جراحية وتشوهات خلقية في القلب ومواليد خدج، أما حضانة الاماراتي فتستوعب حالات مواليد المستوى الثاني والثالث أحيانا وتعمل بجودة عالية.

وثمن د.البرقونى جهود جميع العاملين في حضانات قطاع غزة التي تحاول بقدر الإمكان تحسين الجودة وتقليل معدل الوفيات حديثي الولادة حسب الخطة الاستراتيجية للوزارة.