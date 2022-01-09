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المباحث العامة تُعيد شيكات بقيمة 7500 دينار لصاحبها

09 كانون ثاني / يناير 2022 01:42

المباحث العامة تُعيد شيكات بقيمة 7500 دينار لصاحبها
المباحث العامة تُعيد شيكات بقيمة 7500 دينار لصاحبها

غزة- الرأي

 عثر الملازم أول أحمد أبو طه من مرتبات المباحث العامة بمحافظة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، على "15" شيك بنكي بمبالغ مالية تقدر بـ "7500" دينار أردني تعود للمواطن أكرم رخا، من سكان المحافظة الوسطى, وذلك أثناء عمله الرسمي وتواجده بسوق الأربعاء في محافظة خان يونس .

وفور العثور على الشيكات المفقودة، تواصلت المباحث العامة مع المواطن صاحب الشيكات للحضور إلى قسم مباحث البلد، حيث تم التأكد من بياناته الرسمية، وعليه تم تسليم الشيكات لصاحبها حسب الأصول .

بدوره أعرب المواطن أكرم رخا عن شكره وتقديره للضابط الأمين ولقيادة المباحث العامة على هذه المهنية العالية والمصداقية، في خدمة وحماية ممتلكات المواطنين .

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