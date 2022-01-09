وزارة الأسرى تطالب بسرعة الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

غزة- الرأي

طالبت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية والدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل بشكل جدي وفوري على إطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعيش ظروف صحية غاية الخطورة.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم الأحد، أن الأسير ناصر أبو حميد 49 عاماً هو ضحية جديدة من ضحايا الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه إدارة سجون الاحتلال على الأسرى، حيث تعرض الأسير أبو حميد لإهمال طبي متعمد (قتل بطيء) نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه على مدار الشهور الماضية، أدّت إلى تفاقم وضعه الصّحي والكشف المتأخر عن إصابته بالمرض، حيث كان يعانى في بداية الأمر من آلام في صدره إلى أنّ تبين بأنه مصاب بورم على الرئة.

وأشارت إلى أن الأسير دخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي في حالة غيبوبة منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب التهاب رئوي حاد، موضوع تحت أجهزة التنفس الصناعيّ بوضع صحي خطير للغاية وغير مطمئن على الإطلاق.

وحملت الوزارة إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد مطالبه بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عنه، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ادخال أطباء متخصصين لتشخيص حالته وبضرورة متابعة وضعه الصحي الخطير.

يذكر أن الأسير ناصر، هو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وشقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.