النحال يؤكد على خدمة الجمهور وإرساء العدالة ونصرة الحق

غزة- الرأي

افتتح النائب العام المستشار د. محمد النحال، الاجتماع الدوري للمجلس الإداري للنيابة العامة، الذي يرأسه مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، وأكد خلال اللقاء على ضرورة العمل الجاد للنهوض بالعمل الإداري في النيابة العامة من واقع تطبيق الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة، وتحديد أولويات العمل واستمرارية المساءلة والرقابة؛ بهدف الارتقاء والتطوير الإداري، مشدداً على أهمية الدور المنوط برؤساء الأقلام، باعتبارهم عامل رئيس في إرساء قواعد العدالة، ونصرة الضعفاء، وإحقاق الحق، مثمناً دورهم واجتهادهم في خدمة الجمهور وحسن استقبالهم للمواطنين.



بدوره رحّب د. المصري بسعادة النائب العام في أول اجتماع للمجلس الإداري في عهده، مؤكداً استمرار جهود أعضاء المجلس في تحقيق رسالة العدالة المنشودة، وجهوزيتهم الدائمة في العمل تحت كل الظروف؛ إسناداً لجميع أطراف منظومة العدالة، وإحقاقاً لحقوق المواطنين، منوّهاً أن توحيد آليات العمل الإداري والتطبيق السليم للبرنامج الإلكتروني الموحد لحركة الملف الجزائي، يُسهِم بتطوير جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفورية لمطالبهم والردود عليها، وربط قاعدة البيانات الموحدة مع المركزية، فضلاً عن حفظ حقوق أطراف النزاع؛ مما يدفع بارتقاء منظومة العدالة الجنائية بشكل فارق.



يذكر أن المجلس الإداري يرأسه مدير عام النيابة العامة ويضم في عضويته كافة مدراء الدوائر ورؤساء أقلام النيابات، ويقوم بالاجتماع بصورة دورية شهري لمتابعة تنفيذ بنود الخطة التشغيلية السنوية وتحقيق أهدافها.، كذلك تطوير الكادر الإداري بما يتلاءم مع إدارة الدعوى الجزائية، ومهمة الإشراف على تنفيذ استراتيجيات النيابة العامة نحو التحول الالكتروني وتعزيز العمل المحوسب، و دراسة وتعزيز التنسيق مع الشركاء لمعالجة التقاطعات الإدارية والفنية والإجرائية (المحاكم، مراكز الشرطة، مراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها..).