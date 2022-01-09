التنمية الاجتماعية قدمت خدمات بـ 146 مليون دولار خلال 2021

غزة - الرأي:

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد، إن وزارته نفذت مشاريع إغاثية وتنموية مختلفة خلال عام 2021 الماضي بقيمة 146 مليون دولار.

وأضاف حمد خلال مؤتمر صحفي حول أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الماضي عقده بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، أن الوزارة قدمت عدة خدمات متنوعة كان منها: برنامج التحويلات النقدية لعدد 80 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 19 مليون دولار، و"القسائم الشرائية" لعدد 23 ألف أسرة بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليون دولار، و"التغذية المؤسساتية" لعدد 3200 مؤسسة بتكلفة إجمالية 426 ألف دولار وكلاهما عبر برنامج الغذاء العالمي، إضافة لمساعدات نقدية لعدد 400 أسرة بتكلفة إجمالية حوالي 11 مليون دولار.

وأوضح أن الوزارة قدمت مساعدات أسر شهداء الوطن لعدد 157 أسرة بتكلفة إجمالية حوالي نصف مليون دولار، ومساعدات نقدية لـ 297 أسرة بتكلفة إجمالية مليون دولار لأسر المفصولين من الخدمة العمومية، كما قدمت لعدد 3880 أسرة من شهداء وجرحى مسيرات العودة حوالي 6 مليون دولار.

وأشار حمد إلى أن الوزارة ضمن مبادرة عائلة واحدة قدمت مساعدات نقدية لعدد 5162 أسرة بتكلفة إجمالية 328000 دولار، كما قدمت الوزارة ضمن برنامج المساعدات النقدية الطارئة لعدد 1232 أسرة مساعدات بتكلفة إجمالية 100000 دولار.

وبين أن وزارته قدمت مساعدات التأمين الصحي لمنتفعي الشؤون الاجتماعية لعدد 35748 أسرة بتكلفة إجمالية 7 مليون دولار، لافتا إلى أن الوزارة قدمت أيضا إعفاءات من رسوم التأمين الصحي لعدد 1496 أسرة بتكلفة إجمالية 23000 دولار، وقدمت في برنامج مساعدات التوائم مساعدات مالية لعدد 60 أسرة بتكلفة إجمالية 38000 دولار

ولفت حمد إلى أن الوزارة قدمت مواصلات لطلاب مراكز التدريب المهني لعدد 400 طالب بتكلفة إجمالية 31000 دولار، وقدمت دعم لموظفات الحضانات لعدد 137 موظفة بتكلفة إجمالية 8000 دولار، وبدل إيجار لعدد 832 أسرة بتكلفة إجمالية 270000 دولار، وقدمت الوزارة برنامج المساعدات التموينية الطارئة لعدد 96156 أسرة بتكلفة إجمالية حوالي 4350000 دولار. ومساعدات نقدية لمتضرري العدوان لعدد 600 أسرة بتكلفة إجمالية 300000 دولار، ولأسر الشهداء للعام 2021 لعدد 259 أسرة بتكلفة إجمالية 259000 دولار. مشيرا إلى عدة مشاريع تمكين اقتصادي لعدد 96 أسرة بتكلفة إجمالية 252000 دولار، كما تم ترميم منازل للأسر الفقيرة بتكلفة إجمالية 30000 دولار.

وأفاد بأن وزارته ساهمت بميزانية المشاريع الإنشائية بتكلفة إجمالية 4 مليون دولار كمركز التدريب المهني التي تشرف عليها وزارة التنمية بتكلفة اجمالية 1،142،800 دولار، ومركز ايواء وتأهيل الفئة الهشة من النساء بتكلفة اجمالية 1،190،400 دولار، ومركز حماية ورعاية الطفولة بتكلفة اجمالية 1،110،000 دولار ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث بتكلفة اجمالية 280،000 دولار.

وذكر حمد أن المشاريع والمساعدات التي ساهمت بها المؤسسات الدولية الشريكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بلغت قيمتها 50566000 دولار، مبينا أن هذه المساعدات تنوعت ما بين القسائم الشرائية والمشاريع الإنسانية، والمساعدات النقدية، ومشاريع التمكين، ووسائل وأدوات مساندة لذوي الإعاقة.

وفيما يخص ذوي الإعاقة، أكد أن الوزارة قدمت مساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة نصف مليون دولار، حيث استفاد منها 7747 شخصا، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت حوالي 1089 أداة متنوعة.

وأشار حمد إلى أن عدد المستفيدين من المراكز والمؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 325 من الطلاب في مراكز التدريب المهني في كافة المحافظات، و649 عدد النزلاء في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث، وعدد 4452 مستفيد من خدمات قطاع الأسرة والطفولة، وعدد 200 نزيلة في بيت الأمان لرعية النساء المعنفات، وعدد 4558 من برنامج تمكين المرأة.

وقال إن الوزارة قدمت أيضا المنحة القطرية لعدد 97 ألف أسرة بمبلغ إجمالي حوالي 78 مليون دولار، واستقبال عدد 37 ألف شكوى من بينها شكاوى حول المنحة القطرية.