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لليوم التاسع على التوالي..

وزارة الأسرى: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

09 كانون ثاني / يناير 2022 02:28

وزارة الأسرى: الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم التاسع على التوالي
وزارة الأسرى: الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم التاسع على التوالي

غزة- الرأي

قال وزارة الأسرى والمحررين، إن الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، يواصلون لليوم التاسع على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ.


وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).


وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".


وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.


ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.


وكرت الوزارة أن مقاطعة محاكم الاحتلال  تشكل المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

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