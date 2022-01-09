آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

غزة – الرأي:

أعلنت وازرة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلات الأولى والثانية إضافة للثالثة حتى الرقم 100 من كشف المسافرين رقم (2022/2) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل الأسماء في الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2):، مؤكدة ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على إجراء فحص كورونا للمقرر سفرهم من الحافلة الثالثة من كشف المسافرين، غداً الإثنين في مركز شهداء رفح الصحي قبل التوجه للصالة الخارجية بالمعبر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.