الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو ..وبداية جيدة للرأس الأخضر

افتتحت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، أمس الأحد، بالكاميرون بشكل بسيط على ملعب باول بيا في العاصمة ياوندي.

وحضر حفل الافتتاح الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته ورئيس دولة جزر القمر وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني ونوانكو كانو اسورة كرة القدم النيجرية وعدد آخر من المدعويين.

وبدأ الحفل بعزف بعض المقطوعات الموسيقية ثم عرض عسكري قبل أن يلقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة وبول بيا رئيس الكاميرون كلمة بشان البطولة.

وبعد ذلك بدأ الاحتفال بوضع مجسم كبير لكأس البطولة في منتصف الملعب.

ثم ظهر أسد يتجول فوق الملعب قبل أن يظهر داخل الأرضية بتقنية الهولوجرام.

ثم قام 500 شاب بأداء بعض الفقرات الاستعراضية التي تعبر عن ثقافة الشعب الكاميروني.

كما تم عرض جميع أعلام جميع الدول المشاركة في البطولة.

يذكر أن البطولة تضم 24 منتخبا وستشهد حضورا جماهيريا بعدما وافق الاتحاد الأفريقي على حضور الجماهير لمباريات المنتخب الكاميروني بنسبة 80 % من سعة الاستاد على أن تحضر الجماهير بنسبة 60 % من سعة الاستاد في بقية المباريات.



الكاميرون :(2)-بوركينا فاسو:(1)



استهلت الكاميرون مشوارها نحو اللقب السادس في تاريخها بقلب الطاولة على بوركينا فاسو بثنائية لمهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر 2-1 الأحد على ملعب "بول بيا" في ياوندي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ33 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم.

وكانت بوركينا فاسو البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط روان الفرنسي غوستافو سانغاريه في الدقيقة 24، وردت الكاميرون بثنائية لقائدها أبو بكر من ركلتي جزاء (40 و45+3.

وعانت الكاميرون الأمرين لتخطي عقبة بوركينا فاسو التي خاضت المباراة في غياب أربعة إلى خمسة لاعبين" إضافة الى مدربها كامو مالو بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان المنتخب الكاميروني الطرف الأفضل منذ البداية وضغط بقوة بحثا عن التسجيل المبكر لكن دون خطورة كبيرة على مرمى البوركينابيين الذين نهجوا الهجمات المرتدة.

وانقذ مدافع سياتل سوندرز الأميركي نوهو تولو مرمى الكاميرون من هدف محقق عندما أبعد كرة رأسية لنجم أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه من مسافة قريبة من باب المرمى قبل ان يشتتها الدفاع لتصل إلى سانغاريه في الجهة اليمنى الذي لعبها عرضية ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام تراوريه في الجهة اليسرى فلعبها عرضية مرة أخرى فشل أونانا في إبعادها فتهيأت أمام سانغاريه الذي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (24).

ونزلت الكاميرون بكل ثقلها بحثا عن التعادل دون خطورة قبل أن تحصل على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر عرقلة لاعب وسط نابولي الايطالي اندريه زامبو أنغيسا للعرقلة من قبل تراوريه (37) فانبرى لها أبو بكر بنجاح على يسار حارس مرمى شارلروا البلجيكي هيرفيه كوفي (40).

وحصلت الكاميرون على ركلة جزاء ثانية اثر تدخل مدافع نهضة بركان المغربي إيسوفو دايو على تولو داخل المنطقة فانبرى لها مرة اخرى ابو بكر واسكنها على يمين الحارس كوفي (45+3).

وكانت بوركينا فاسو صاحبة الافضلية مطلع الشوط الثاني وكاد تراوريه يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا ابعدها أونانا بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (47).

وأنقذ أونانا مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لبايالا من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (55).

وظنت الكاميرون انها عززت تقدمها بهدف ثالث اثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها لاعب وسط يونغ بويز السويسري نيكولاس مومي نيامالو بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس كوفي وارتطمت بابو بكر المندفع من الخلف وعانقت الشباك (59)، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على الأخير اثر اللجوء لتقنية "في أيه آر".

وجرب أنغيسا حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت بقدم احد المدافعين ولامست القائم الأيسر (74).



الرأس الأخضر:(1)- إثيوبيا:(0)

استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في مشاركته الثالثة في العرس القاري بفوز ثمين على إثيوبيا المنقوصة 1-صفر الأحد في ياوندي.

ويدين منتخب "القروش الزرقاء" بفوزه إلى مهاجم الفيصلي السعودي جوليو تافاريس صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتلقت اثيوبيا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعها ياريد باييه بسبب تدخل من الخلف على جوليو تافاريس لحظة توغل الأخير داخل المنطقة والانفراد بحارس المرمى تيكليمريم شانكو (12).

وكانت الكاميرون المضيفة تغلبت على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية.

وتتقاسم الكاميرون والرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، علما أن المنتخبين التقيا في التصفيات حيث فاز منتخب الرأس الأخضر على الكاميرون وتعادل معها.

وفي الجولة الثانية الخميس تلعب الرأس الأخضر مع بوركينا فاسو، وإثيوبيا مع الكاميرون.