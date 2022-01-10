الرياضيّ يعبر الشاطئ في مواجهة شهدت أحداث شغب

تمكن نادي غزة الرياضيّ، الملقب- بالعميد، من قلب تراجعه إلى فوز ثمين على غريمه نادي خدمات الشاطئ بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب فلسطين الدوليّ- برعاية أوريدو، والتي لم تستكمل نتيجة إلقاء الجماهير الحجارة من فوق المدرجات داخل الملعب، مما اضطر حكم الساحة خالد أبو الخير لانهاء اللقاء بطريقة غير طبيعية وجرت المباراة ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.



تقدم الشاطئ عبر مهاجمه مهند أبو زيد في الدقيقة 15، ونجح الرياضيّ من إدراك هدف التعادل سريعاً بعد 5 دقائق، وتحديداً (في الدقيقة 20 من ركلة جزاء) عبر نجمه محمود النيرب.

وفي الشوط الثاني، بسط الرياضيّ بسط سيطرته على اللقاء، وعزز مهاجمه الشاب حمزة موسى تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يتوقف اللقاء نتيجة إلقاء الجماهير الحجارة فوق الملعب وتُّجاه الحكم المساعد عدنان حنيدق، مما استدعى إلى وقف اللقاء.



وبذلك، رفع الرياضيّ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، وبقي الشاطئ يقبع في القاع برصيد نقطة وحيدة.

حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده عدنان حنيدق، وحسام الحرازين، ويوسف بركات رابعاً.

وفي لقاء ثانٍ، حقق نادي الصداقة أول فوز له، على مضيفه شباب جباليا، بنتيجة 1-صفر سجله جلال أبو يوسف في الدقيقة 75، وأكمل الفائز اللقاء بـ10 لاعبين نتيجة إبعاد الحكم أبرز مهاجميه صائب أبو حشيش في الدقيقة 95. وبذلك، رفع الصداقة رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف مع الرياضيّ.

حكم اللقاء: الدوليون محمد أبو شهلا للساحة، وساعده فادي السمهوري ومحمود أبو حصيرة، وأمين عويص.

وفي الدرجة الأولى، فاز أهلي النصيرات على التفاح، بنتيجة 3-صفر على ملعب اليرموك البلديّ، سجلها يوسف داوود- ثنائية في الدقيقتين 52، و83، وعيد العكاوي في الدقيقة 22. وبذلك، رفع النصيرات رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، وبقي التفاح برصيده 3 نقاط في المركز الـ12 الأخير.



وفي لقاء آخر، تعادل بيت حانون الأهلي وشباب الزوايدة، بنتيجة 2-2 على ملعب بيت حانون البلديّ، سجل لبيت حانون عبد الله سحويل في الدقيقة 11، وأحمد عجور في الدقيقة 41، أمّا هدفا الزوايدة فأحرزهما ماجد بن حمد في الدقيقة 45، ومحمد أبو موسى في الدقيقة 79. وأهدر مهاجم محمد الرخاوي لبيت حانون ركلة جزاء في الدقيقة 62، تصدى لها حارس الزوايدة أمين الهسي. وبذلك، يرتفع رصيد الزوايدة إلى 14 نقطة يحتل بها المركز الأول، أما “الحوانين” فوصل رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز السادس “مؤقتًا”.

ةوفي الدرجة الثانية، فاز نادي القادسية على جماعي رفح، بنتيجة 1-صفر على ملعب رفح البلديّ، سجله محمود الغول في الدقيقة 75، وأهدر علاء أبو غيث ركلة جزاء للجماعي في الدقيقة 21 تصدى لها الحارس أسامة البراهمة. ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط، وبقي الجماعي عند 4 نقاط في المركز التاسع.



وحقق الأمل فوزاً ثميناً على المشتل، بنتيجة 3-صفر على ملعب الشهيد محمد، سجلها تامر مكرم- ثنائية في الدقيقتين 57، و82، وعمر موسى في الدقيقة 48. ورفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، وبقي المشتل برصيده نقطة وحيدة في المركز الـ15، قبل الأخير بفارق الأهداف خلف الوفاق، والمصدر. وتعادل الوفاق والمصدر على ملعب خان يونس البلديّ سلباً، وأحرز كلُّ فريق نقطته الأولى في البطولة، وتقدم الوفاق إلى المركز الـ13، بفارق الأهداف عن المصدر، والمشتل.



مباريات الاثنين

ويلتقي اليوم الاثنين، الأهليّ الفلسطينيّ والهلال على ملعب فلسطين، واتحاد بيت حانون وخدمات رفح على ملعب بيت حانون البلديّ. وفي الدرجة الأولى، يلاقي خدمات النصيرات خدمات خان يونس على ملعب الشهيد محمد، وخدمات جباليا والجلاء على ملعب بيت لاهيا. وفي الثانية لفرع غزة والشمال، يلاقي الزيتون والرضوان على ملعب اليرموك البلديّ، وفي فرع الوسطى والجنوب، يلاقي الشوكة الترابط على ملعب خان يونس