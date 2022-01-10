الصحة: التمريض تطلق شعارها" تنظيم الكوادر وجودة الخدمات التمريضية "

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة للتمريض عنوانا لها "تنظيم الكوادر وجودة الخدمات التمريضية "للعام الحالي 2022.

ووجه مدير دائرة تمريض المستشفيات بالإدارة العامة للتمريض د. يوسف فحجان تقديره لطواقم التمريض واصفا إياهم بأبطال الميدان، مشيرا الى الدور الفعال لإدارة العامة للتمريض بدوائرها المختلفة، وخاصة في مواجهة كوفيد، وتقديم الخدمات الصحية للمصابين خلال العدوان على قطاع غزة.

وأشار د. فحجان إلى التقدم الذي أحدثته الأطقم التمريضية المختلفة في تنفيذ التجربة العملية للوصف الوظيفي وتدريب مئات الكوادر التخصصية في الديلزة، والعنايات المكثفة ومكافحة عدوى كورونا وتدشين نظام عادل للمناوبات ونظام متابعة الأكسجين وتفعيل وتدوير المشرفين وتوحيد التقارير الإدارية لتصبح مؤشرا للأداء، كما تم تطبيق الفرز الولادي، وتوحيد نماذج التوثيق التمريضية في ملف المريض وتشغيل مرافق جديدة ومنها المستشفى التركي ومركز نورة الكعبي وافتتاح عنايات مكثفة ومتوسطة جديدة وزادت القدرة الاستيعابية الآمنة لمستشفياتنا.

وأكد د. فحجان على استمرار العمل نحو تنظيم المهنة وربط مفاتيح التشغيل بعبء العمل والاستثمار الأمثل للكوادر العاملة الذي سيساهم بدوره في التخفيف عنها وترشيد الأداء والوصول إلى تمكين الكفاءات من أداء دورها في خدمة أبناء شعبها.