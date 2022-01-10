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خلال اجتماعها بمرشدي حماية الطفولة..

نيابة الشمال الجزئية تفعّل عمل مرشدي حماية الطفولة بالمحافظة

10 كانون ثاني / يناير 2022 09:43

نيابة الشمال الجزئية تفعّل عمل مرشدي حماية الطفولة بالمحافظة
نيابة الشمال الجزئية تفعّل عمل مرشدي حماية الطفولة بالمحافظة

غزة- الرأي

عقدت نيابة الشمال الجزئية ممثلةَ بمديرها المستشار علاء الجدبة، اجتماعاً بمقر نيابتها، بمشاركة مفتش تحقيق المحافظة الرائد عمر أبو شقفة، وممثل عن المباحث العامة النقيب على حمودة، ومرشدي حماية الطفولة أ. منى نوفل، أ. غزالة نصير، أ. محمود العجلة، ومراقب السلوك أ. مازن الكحلوت، لبحث التعاون المشترك. 

وناقش المستشار الجدبة خلال اللقاء آليات التنسيق والتواصل المستمرين بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العام (تحقيق الشرطة – المباحث العامة)، ومأموري الضبط القضائي الخاص (مرشدي حماية الطفولة)، لضمان تنفيذ قانون الطفل الفلسطيني والقوانين ذات العالقة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، وطرح أنشاء مجموعة واتس اب تضم مدير النيابة وممثل عن المباحث العامة ومفتش تحقيق المحافظة ومرشدي حماية الطفولة، في المحافظة ومراقب السموك لسرعة التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بما يحقق الأهداف المتفق عليها.

وأكد الأطراف خلال الاجتماع، تفعيل عمل مرشدي حماية الطفولة في المحافظة بصفتهم مأموري ضبط قضائي خاص وفق قانون الطفل الفلسطيني، واحالة الوقائع التي تشكل تهديد حال عمى الأطفال وسالمتهم إلى مفتشي التحقيق في مراكز الشرطة وفق الاختصاص، واحالة الوقائع التي تشكل جرائم واقعة عمى الأطفال إلى النيابة العامة.

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