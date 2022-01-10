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المجلس الأعلى للرياضة ينظم فعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني

10 كانون ثاني / يناير 2022 10:55

المجلس الأعلى للرياضة ينظم فعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني
المجلس الأعلى للرياضة ينظم فعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة فعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني في مجمع فلسطين الرياضي صباح اليوم الإثنين، بحضور جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمدراء العامون سعيد أبو سلطان ونبيل عواجة ومدراء الدوائر وأبناء الشهيد أحمد دلول.


وتضمنت الفعالية الإعلان عن لوحة شرف تضم أسماء شهداء الرياضة الفلسطينية منذ عام ٢٠٠٠، وزراعة أشتال بأسماء الشهداء الرياضيين داخل استاد فلسطين.


وتحدث جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى عن أهمية إحياء يوم الشهيد والوفاء لمن ضحى من أجل الوطن، وقال:" نقف اليوم إكراما لتضحيات شهداءنا ومنهم شهداء الرياضة الفلسطينية الذين رسموا بدمائهم خارطة الوطن، وكانوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن فلسطين".، وأضاف أن تكريم الشهداء هو واجب وطني للوفاء لهم والتأكيد للأجيال القادمة على عظمة ما قدموه من أجل حرية الوطن، وأشار إلى أن الحركة الرياضية قدمت خيرة أبناءها وقادتها الذين شهدت لهم الساحة الرياضية بانتمائهم وعطاءهم على مدار السنوات الماضية.

المجلس الأعلى للرياضة ينظم فعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني ab69b235-f5b8-444b-8727-26266dbe9c1f 81e99009-2cb7-4438-bd93-1d4adbd16c80 dd830916-6f75-4b24-b090-7c67ba122a39
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