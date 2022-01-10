النائب العام ووكيل وزارة التنمية يؤكدان على حماية النسيج الاجتماعي

غزة- الرأي

التقى النائب العام المستشار د. محمد النحال، في ديوانه، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، ووفد من مدراء الإدارات في الوزارة، وقد حضر اللقاء رئيس التفتيش القضائي المستشار يحيى الفرا، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.



وأكد النائب العام النحال، على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وإشراك المؤسسات الأهلية لمعالجة الظواهر السلبية الدخيلة على عادات واعراف شعبنا الفلسطيني المحافظ ، كظاهرة التسول وعمالة الأطفال القصر وتعنيف النساء، وحماية تلك الفئات المستضعفة التي وقعت ضحية ظروف اجتماعية وأسرية خاصة، وشدد على ضرورة استمرارية مكافحة ومعالجة ظاهرة التسول بشكل دائم على المستوى الاجتماعي والإجرائي والضبطي القانوني.



بدوره ثمن الدكتور حمد، دور النيابة العامة في تعزيز الأمن وترسيخ العدالة وسيادة القانون، وأكد أن وزارته تعمل على معالجة حالات التسول التي يتبين انها من حالات العوز ، وأقامت الوزارة حملة للحد من ظاهرة التسول، شملت لقاءات توعوية، وتبنّي الوزارة للمحتاجين ضمن قوائم المستفيدين لديها، وزوّدت النيابة العامة بقائمة المُمتهنين للتسول ، وأن الوزارة من خلال مرافقها المتعددة تنشد تقويم السلوك ومعالجة المشكلات التي من شأنها تفتيت النسيج المجتمعي، وتحرص على حماية الحقوق والحريات، داعياً في ختام حديثه بالتوفيق والسداد للنائب العام في منصبه الجديد.