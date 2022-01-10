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يساهم بتخفيف الأزمة المرورية بالمكان

بلدية غزة تفتتح موقف سيارات الجنوب بمنطقة السرايا

10 كانون ثاني / يناير 2022 11:21

غزة - الرأي

افتتحت بلدية غزة موقف سيارات الأجرة الخاص بالمناطق الجنوبية قرب مفترق السرايا وسط المدينة، لتنظيم الحركة المرورية في المفترق وتوفير مكان للسيارات التي تنقل الركاب للمناطق الجنوبية والوسطى، وذلك ضمن خطتها التطويرية للارتقاء بواقع المدينة.

وشارك في الافتتاح رئيس البلدية يحيى السراج، ووكيل وزارة الحكم المحلى سمير مطير، وأعضاء المجلس البلدي بدر صبرة وهاشم سكيك، ونائب مدير الإدارة العامة للمرور العقيد إبراهيم أبو جياب، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والسائقين.

وعدّ السراج افتتاح موقف للسيارات الخاصة بالمناطق الجنوبية، انجاز استراتيجي كبير يصب في مصلحة السائقين ويساهم في التخفيف من الازدحام المروري وينظم الحركة المرورية فيها.

وقال إن هذا الموقف يؤكد على رؤية وسياسة المجلس البلدي في ضرورة تطوير المدينة وتحسين الحركة المرورية فيها، مؤكداً أن البلدية ستواصل عملية تطوير الموقف بشكل يتناسب مع السائقين والركاب من خلال توفير الإمكانيات اللازمة ليصبح موقفًا لائقًا بالمنطقة.

من جهته؛ أشاد م. مطير بجهود بلدية غزة في الارتقاء بواقع المدينة والخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف المؤسسات في المدينة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ مشاريع خدماتية وتطويرية جديدة.

بدوره؛ أكد العقيد أبو جياب على أهمية التعاون بين البلدية والشرطة وجهات الاختصاص من أجل تحقيق النظام والأمن في المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيدًا بالخطوات والإجراءات المرورية المنفذة في مدينة غزة للحد من حوادث السير وتخفيف الازدحام المروري.

من ناحيته؛ أشاد السائق سامي سليمان ممثلاً عن السائقين، بدور بلدية غزة في معالجة الأزمة المرورية في مفترق السرايا بإنشاء الموقف، وتحقيق النظام والأمن وتوفير مكان مناسب للسائقين والركاب، مطالبًا الشرطة بمساندتهم في الحفاظ على النظام داخل وخارج الموقف.

وشكر ممثلُ عن السكان المنطقة البلدية رئيسًا ومجلسًا وعاملين على إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ المروري في المنطقة، والضوضاء الناتجة عنها، ولاسيما بعد مغادرة عدد من العائلات للمنطقة، مؤكداً على أهمية دور الشرطة في الحفاظ على النظام والانضباط داخل الموقف وفي مفترق السرايا بمنع السائقين من العمل خارج الموقف.

وكانت طواقم البلدية قد أنجزت أعمال تسوية أرضية الموقف البالغ مساحته 1400 متر مربع، وتبليطه ببلاط الانترلوك، وتركيب الاشارات المرورية، وطلاء أرضية للمكان، وإنشاء معرش لحماية الركاب والمركبات من الأمطار وأشعة الشمس، وإنشاء غرف للخدمات، وتوفير خدمة الانترنت. ويجري العمل حاليًا على إنشاء دورات للمياه وتمديد شبكة انارة في الموقف.

وتسعى بلدية غزة الى تطوير المفترقات العامة في المدينة، وذلك ضمن خطتها التطويرية للارتقاء بواقع المدينة وتحسين الحركة المرورية.

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