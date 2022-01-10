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ديوان المظالم تناقش مع نقابة المحامين الشرعيين قضايا مشتركة

10 كانون ثاني / يناير 2022 01:23

ديوان المظالم تناقش مع نقابة المحامين الشرعيين قضايا مشتركة
ديوان المظالم تناقش مع نقابة المحامين الشرعيين قضايا مشتركة

غزة- الرأي

زارت دائرة حقوق الانسان بديوان المظالم  نقابة المحامين الشرعيين، وذلك ضمن جولاتها المستمرة لتوطيد العلاقة مع مؤسسات المجتمع .


وكان في استقبال مدير دائرة حقوق الانسان بديوان المظالم موفق الضاني نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبوعيشة واعضاء النقابة كل من غادة عابد و .تهاني الأستاذ .


بدوره أكد مدير دائرة حقوق الانسان بديوان المظالم أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الديوان وكافة المؤسسات الحقوقية على مستوى الوطن موضحاً أن ديوان المظالم مستعد لاستقبال أي مظلمة من المواطنين والمؤسسات ضمن اختصاص الديوان .

ديوان المظالم تناقش مع نقابة المحامين الشرعيين قضايا مشتركة 271709113_4731158560305827_2745586378142479621_n
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