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تحرير 3 محاضر ضبط لمحطات التحلية

سلطة المياه تنفذ جولة تفتيشية على محطات التحلية

10 كانون ثاني / يناير 2022 01:28

سلطة المياه تنفذ جولة تفتيشية على محطات التحلية
سلطة المياه تنفذ جولة تفتيشية على محطات التحلية

غزة- الرأي

أنهت طواقم وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية في سلطة المياه وجودة البيئة، جولة متابعة لبعض محطات التحلية الخاصة والخيرية، حيث أجرت الطواقم جولة متابعة محطات تحلية المياه الخاصة في محافظة خانيونس.


يذكر أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة جودة وأداء محطات التحلية، وهي مكونة من سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين.


حيث تم خلال الزيارة ، متابعة جودة ٢٠ محطة خاصة وتم تحرير ٣ محاضر ضبط لعدم الالتزام بكلورة وتعقيم المياه.


في حين تم متابعة بعض المحطات الخيرية في المحافظة واخذ العينات منها لضمان خلوها من التلوث.


وأشاد مدير عام الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة بالمجهودات المبذولة من الطواقم الفنية وتأديتهم لأدوراهم في متابعة جودة محطات التحلية وغيرها.
 

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